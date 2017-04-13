Тюменец заплатит 200 тысяч рублей за пьяную езду

Крупный денежный штраф суд назначил 24-летнему жителю Тюмени, повторно попавшемуся нетрезвым за рулем.

Еще в 2015 году молодого человека оштрафовали на 50 тысяч рублей и на три года лишили водительских прав, однако это его не остановило. Пару месяцев назад пьяного мужчину за рулем Lada Samara остановил сотрудник ДПС в одном из сел Викуловского района. Алкотестер показал, что концентрация этилового спирта на один литр выдыхаемого воздуха у водителя составляет 0,86 мг/л.

Суд назначил тюменцу штраф в размере 200 тысяч рублей. На полтора года он лишен права управлять транспортом.