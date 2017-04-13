В Тюмени ищут жертв мошенника и вымогателя, год скрывавшегося от закона

Фото: пресс-служба УМВД по Тюменской области

На днях сотрудники тюменского уголовного розыска задержали подозреваемого в мошенничестве 32-летнего гражданина ближнего зарубежья. По оперативным данным, мужчина является активным членом уголовно-преступной среды.

Около года назад он обманом вытянул из местного бизнесмена полмиллиона рублей, после чего скрылся в неизвестном направлении. Оперативники установили, что он находится в Сургуте. Мужчину задержали на съемной квартире и этапировали в Тюмень. Сейчас он находится под стражей.

На него заведены уголовные дела за мошенничество и вымогательство. Полиция полагает, что он может быть причастен к серии аналогичных преступлений, в том числе вымогательств. Если вы обладаете какой-либо информацией или пострадали от действий этого человека, то вы можете обратиться в органы внутренних дел по телефонам: 02 или (3452) 313-575.