До пятнадцати лет тюрьмы грозит симферопольцу, сбывавшему марихуану в Тюмени

В Тюмени в покушении на сбыт более шести килограммов наркотика обвиняют 32-летнего жителя Симферополя.

Расследованием было установлено, что прошлым летом ездивший по предпринимательским делам в Тюмень мужчина решил зарабатывать еще и распространением марихуаны. Дикорастущую коноплю, собранную на просторах Крымского полуострова, он хранил в гараже и партиями привозил в Тюмень. Хранились наркотики на его съемной квартире на улице Пермякова. Как рассказали в областной прокуратуре, чтобы не попадать в поле зрения оперативников, он продавал марихуану только знакомым.

Вскоре о его криминальном бизнесе стало известно сотрудникам тюменской полиции. В ноябре его задержали. При досмотре такси, в котором он ехал, оперативники изъяли почти 100 граммов марихуаны, расфасованной в 100 полимерных пакетиков.

На съемной квартире мужчины нашли более 2,7 килограммов марихуаны, множество полимерных пакетиков и электронные весы. Из гаража, который он арендовал в Симферополе, изъяли более 3,5 килограмм марихуаны.

Сейчас наркосбытчик находится под стражей.