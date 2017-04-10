В выходные в Тюмени произошло две аварии по вине мотоциклистов

Восемь человек пострадали в семи дорожных авариях, произошедших в Тюменской области в минувшие выходные, 8 и 9 апреля.

В субботу в Тюмени на улице Авторемонтной, 8 мотоцикл Suzuki столкнулся с автомобилями Lifan и Ford. По предварительным данным, 34-летний мотоциклист нарушил правила обгона. К тому же он был пьян и не имел права управления мототехникой. Мотоцикл на учете в ГИБДД не состоит. В результате происшествия мужчина получил травмы головы, живота и перелом костей таза.

На пересечении улиц Республики и Одесской столкнулись мотоцикл Yuanda и автомобиль Chevrolet Cruze. Причиной аварии стал проезд на запрещающий сигнал светофора. 54-летний мотоциклист не имеет соответствующей категории на право управления мотоциклами. В результате ДТП перелом предплечья получил 27-летний пассажир мотоцикла. Водитель и пассажир мотоцикла были в защитных шлемах, что, возможно, уберегло их от тяжелых травм.

На пересечении улиц 50 лет Октября и Пермякова столкнулись автомобили Toyota Land Cruiser и LADA 12-й модели. По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение водителем внедорожника сигналов светофора. От удара Toyota Land Cruiser перевернулся, его водитель не пострадал. В результате аварии ушибы получили водитель и пассажир LADA.

На улице Станционной на пешеходном переходе автомобиль Chevrolet сбил 39-летнюю женщину. У пострадавшей рана головы, ушибы колена и лица.

В воскресенье на 24 км дороги Тюмень – Криводанова (Старый Тобольский тракт) съехал с дороги и перевернулся автомобиль Peugeot 308. По предварительным данным, 37-летний водитель иномарки мог находиться в нетрезвом состоянии. В результате происшествия мужчина получил черепно-мозговую травму, переломы позвоночника и ребер, и травму живота.

Госавтоинспекторы в выходные отстранили от управления транспортом 63 нетрезвых водителей, сообщили в пресс-службе .