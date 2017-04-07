В Тюмени задержали администратора групп в соцсетях, шантажом склонявшего школьниц к сексу

В Тюмени местного жителя подозревают в серии преступлений сексуального характера.

В конце марта в полицию и региональный "Киберпатруль" поступила информация о сообществах в социальных сетях, где выкладывались откровенные фото и видео с несовершеннолетними тюменскими школьницами в целях шантажа. Попытки подростков самим разобраться с администратором сообществ ни к чему не приводили. К делу подключились правоохранительные органы, группы с интимными фотографиями заблокировали.

Оказалось, что сообщества с названиями "Подслушано в школах Тюмени", "Лучшие девушки Тюмени", "Ватутина АУЕ" и другие подобные вел 19-летний тюменец. Парень связывался с девочками, изображенными на фотографиях, и говорил, что удалит интимные снимки из сети в обмен на секс. При этом фотографии оставались в открытом доступе и в случае, если девочки соглашались и шли на это. От некоторых школьниц за удаление снимков он требовал деньги.

Задержанный молодой человек уже дал признательные показания. В его доме провели обыск и изъяли несколько компьютеров, мобильные телефоны и флеш-карты. На него заведены уголовные дела по целому ряду статей: за нарушение неприкосновенности частной жизни, понуждение к действиям сексуального характера, половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, и изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Как рассказали в региональном УМВД, сейчас установлена личность четырех девочек, пострадавших от действий тюменца. Всех, кто располагает еще какой-либо информацией, просят обращаться в полицию.