Убеждали собирать коноплю и приходить с повинной: четырем ишимским наркополицейским вынесли приговор

В Ишиме суд огласил приговор четырем бывшим оперуполномоченным межрайонного отдела УФСКН. Чтобы увеличить раскрываемость, полицейские склоняли людей к наркопреступлениям. Взамен они обещали деньги и убеждали их, что за это можно отделаться административными штрафами.

В 2015 году оперативники приехали в село Озерное Викуловского района, чтобы проверить информация о закладке крупной партии марихуаны. В заброшенной водонапорной башне они нашли 11,5 килограмм наркотика, но найти человека, которому он принадлежит, они не сумели. Тогда они приехали к непричастному к этому 35-летнему местному жителю и угрозами заставили сознаться в приобретении и хранении марихуаны. На мужчину завели уголовное дело.

Спустя время они снова приехали к нему и предложили заработать — для этого ему нужно было нарвать конопли и явиться с повинной. Мужчину заверили, что за это назначат только административный штраф, который полицейские сами и уплатят. При понятых оперативники изъяли у него собранное зелье, в котором было 10 грамм марихуаны. После явки с повинной на него вновь завели уголовное дело.

На таких же условиях они склонили к преступлению и 41-летнюю жительницу того же села. Один из оперативников нарвал вместе с ней мешок конопли, в которой было 3,5 килограмма наркотика. По той же схеме она пришла с повинной, на нее завели уголовное дело. Вскоре женщина обо всем догадалась и обратилась к прокурору Викуловского района, чтобы избежать тюрьмы. Ее примеру последовал и односельчанин.

По материалам прокуратуры было возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение полномочий). Обвинения с жителей Озерного сняли. Одному из полицейских суд назначил 4 года 10 месяцев колонии общего режима, его сообщники получили условные сроки — по 3–4 года с временным лишением права работать в госструктурах, сообщает областная прокуратура.