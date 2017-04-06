Бодавшийся с полицией мужчина проведет несколько лет в тюрьме

11:15 06 апреля 2017
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Четыре года колонии строгого режима получил 29-летний житель Голышмановского района за применение насилия к полицейским. 

В январе подвыпивший мужчина попался на краже продуктов из магазина. Сотрудники нацгвардии доставили его в полицию, где в фойе первого этажа он начал буянить. Водитель нацгвардии потребовал от него прекращения противоправных действий, в ответ же его ударили кулаком в нос. В комнате дежурной части голышмановец начал пинать мебель и нецензурно браниться. Попытавшегося его усмирить полицейского он ударил головой в лицо.

Затем мужчина попросился в туалет, где стал курить и ногой ломать умывальник, игнорируя оперативного дежурного. Проходивший мимо следователь начал помогать ему выводить мужчину из туалета. В результате буян и его ударил головой в лицо. Вновь оказавшись в комнате для разбирательств, он выбил дверь и попытался сбежать. Попытавшийся его остановить сотрудник ППС также испытал на себе фирменный удар молодого человека.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, за неделю до происшествия мужчина условно-досрочно освободился из колонии, где сидел за грабеж.

Теги: нападение на полицейского
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