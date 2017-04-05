В Тюмени расследовали растрату бюджетных денег на снос уже снесенного дома

В Тюменской области перед судом предстанут бывший глава поселка Богандинского Геннадий Бекин и директор ООО "ТураСтрой" Геннадий Токарев.

В 2013 году по указанию Бекина на официальном сайте закупок от имени администрации разместили извещение об открытом аукционе на выполнение работ по сносу непригодного для проживания деревянного дома на улице Школьной. Дом сгорел за пару лет до этого, остатки снес застройщик в 2010 году. Более того, на этом месте уже стоял новый пятиэтажный дом.

Начальная цена контракта составила 270 тысяч рублей. Единственным участником аукциона стало ООО "ТураСтрой". Фирма предложила цену в 230 тысяч рублей — ее признали победителем и заключили с ней муниципальный контракт. Токарев подготовил липовые документы о выполнении работ, а Бекин их подписал. В декабре обговоренная сумма поступила на счет администрации Богандинского из районных средств, после чего была перечислена подрядчику.

Мошенничество раскрыли сотрудники регионального УЭБ. Сейчас Бекин и Токарев обвиняются по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения). Как уточнили в областной прокуратуре, она предусматривает штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до 80 тысяч рублей или без него.