В Тюменском районе расследовали аферу с жильем для переселенки из аварийного дома

В Тюменском районе специалист администрации поселка Винзили помогла своему знакомому приобрести квартиру, предназначавшуюся местной жительнице для переселения из аварийного жилья. За мошенничество бывшей чиновнице грозит лишение свободы.

Работница администрации узнала, что женщина, накопившая крупный долг за коммунальные услуги на прежнем жилье, на время уехала из поселка, так и не оформив положенную ей однокомнатную квартиру.

Чиновница подделала ряд документов, чтобы ее знакомый смог купить жилье за 1,2 миллиона рублей и оформить его на свою супругу. В договоре социального найма о предоставлении нового жилья она поставила подпись вместо переселенки, а в дополнительном соглашении супругу знакомого прописали как лицо, проживающее в новой квартире вместе с нанимательницей. После этого был составлен документ, в котором переселенка якобы отказывалась от приватизации. В мае прошлого года новая владелица получила свидетельство о праве собственности, чиновнице досталось больше миллиона рублей.

Афера вскрылась спустя несколько месяцев, когда на квартиру пришли правоохранительные органы, чтобы побеседовать с переселенкой о долгах по коммунальным платежам. Уголовное дело завели после обращения с заявлением в органы главы поселка. В результате мошенничества администрация Винзилей и переселенка лишились квартиры стоимостью почти в два миллиона.

Чиновницу обвинили в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере. На приватизированную квартиру наложили арест. В ближайшее время детали истории рассмотрит суд.