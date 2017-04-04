В Тюменской области усилены меры безопасности

Губернатор области Владимир Якушев от имени всех тюменцев выразил глубокие соболезнования санкт-петербуржцам в связи с ужасной трагедией, которая произошла сегодня в метро и унесла десять человеческих жизней.

"Известие о случившемся потрясло всех до глубины души. В этот тяжелый час мы скорбим вместе с вами. Сочувствуем родным и близким погибших, передаем им слова поддержки. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в телеграмме.

Как сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области, глава региона провёл сегодня вечером оперативное совещание с руководителями силовых структур региона. Меры безопасности будут усилены.