В Тюменской области усилены меры безопасности

22:57 03 апреля 2017
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static.mvd.ru
| Фото: static.mvd.ru

Губернатор области Владимир Якушев от имени всех тюменцев выразил глубокие соболезнования санкт-петербуржцам в связи с ужасной трагедией, которая произошла сегодня в метро и унесла десять человеческих жизней.

"Известие о случившемся потрясло всех до глубины души. В этот тяжелый час мы скорбим вместе с вами. Сочувствуем родным и близким погибших, передаем им слова поддержки. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в телеграмме.

Как сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области, глава региона провёл сегодня вечером оперативное совещание с руководителями силовых структур региона. Меры безопасности будут усилены.

Теги: Владимир Якушев , безопасность
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