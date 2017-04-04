Виновнику ДТП на Тульской, в котором погибла 22-летняя Ксения Корчуганова, вынесли приговор

Семь лет колонии общего режима получил 50-летний житель Тюмени Эльман Мамедов. Напомним, 6 августа прошлого года мужчина, пытавшийся на машине уйти от полицейского преследования, спровоцировал аварию на перекрестке Республики и Тульской. Его автомобиль врезался в стоявшее на светофоре такси, в котором сидела 22-летняя Ксения Корчуганова. От полученных травм через несколько дней девушка скончалась в больнице. 25-летний водитель такси получил тяжкий вред здоровью.

Назначенный Мамедову судом срок складывается из нескольких обвинений. В ночь перед трагедией в Ялуторовске во время застолья он ранил ножом 35-летнюю женщину (она получила легкий вред здоровью), а также причинил тяжкий вред 35-летнему мужчине. После этого Мамедов сел в Nissan и приехал в Тюмень. Рано утром гнавший на большой скорости автомобиль заметили автоинспекторы, которые жезлом попытались его остановить, однако мужчина проехал мимо. Полицейские поехали за ним. На перекрестке Тульской и Республики Мамедов не справился с управлением, сбил дорожный знак, въехал в бордюр, фонарь и металлическое ограждение, после чего и врезался в заднюю часть такси Daewoo Nexia.

Пострадавших, в том числе и Мамедова, отвезли в больницу, откуда он сбежал. 10 августа его задержали и поместили под стражу. Помимо лишения свободы, суд назначил выплатить компенсацию пострадавшему водителю в размере 100 тысяч рублей.