Ликвидация провала асфальта на Профсоюзной идет полным ходом

Образовавшийся сегодня провал асфальта в районе перекрестка тюменских улиц Советской и Профсоюзной оперативно ликвидируется.
Как пишет в своем твиттере глава пресс-службы городской администрации Гульнара Сидоркина, причиной провала стало повреждение на сетях.
В настоящее время на месте происшествия установлено ограждение, специалисты работают над ликвидацией провала. Сотрудники ГИБДД регулируют движение в месте ЧП, но все же рекомендуем вам искать пути объезда в преддверии вечернего часа пик - уже сейчас Яндекс показывает 10-балльные пробки в этом районе.
Советская-Профсоюзная. Выявлено повреждение на сетях. Ограждение установлено. ГИБДД работает. Просто ряду сми лень звонить и уточнять инф pic.twitter.com/xws6cdE4dh— Гульнара Сидоркина (@Gulnarax72) 31 марта 2017 г.
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