Ликвидация провала асфальта на Профсоюзной идет полным ходом

18:07 31 марта 2017
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Образовавшийся сегодня провал асфальта в районе перекрестка тюменских улиц Советской и Профсоюзной оперативно ликвидируется.

Как пишет в своем твиттере глава пресс-службы городской администрации Гульнара Сидоркина, причиной провала стало повреждение на сетях.

В настоящее время на месте происшествия установлено ограждение, специалисты работают над ликвидацией провала. Сотрудники ГИБДД регулируют движение в месте ЧП, но все же рекомендуем вам искать пути объезда в преддверии вечернего часа пик - уже сейчас Яндекс показывает 10-балльные пробки в этом районе.

Теги: ЖКХ
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