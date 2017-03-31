Ликвидация провала асфальта на Профсоюзной идет полным ходом

Образовавшийся сегодня провал асфальта в районе перекрестка тюменских улиц Советской и Профсоюзной оперативно ликвидируется.

Как пишет в своем твиттере глава пресс-службы городской администрации Гульнара Сидоркина, причиной провала стало повреждение на сетях.

В настоящее время на месте происшествия установлено ограждение, специалисты работают над ликвидацией провала. Сотрудники ГИБДД регулируют движение в месте ЧП, но все же рекомендуем вам искать пути объезда в преддверии вечернего часа пик - уже сейчас Яндекс показывает 10-балльные пробки в этом районе.