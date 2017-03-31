Экс-сотрудница нефтяной компании тайно присвоила почти 800 тысяч рублей

Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении бывшего топ-менеджера одной из нефтяных компаний. Ее обвиняют в мошенничестве в крупном размере.

Женщину пригласили в компанию в августе 2012 года, по трудовому договору предприятие обязалось в последующие два года компенсировать ей затраты на аренду жилья — по 48 тысяч рублей ежемесячно. Капшанова сняла двухкомнатную квартиру на улице Герцена за 67 тысяч рублей в месяц, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В марте 2013 года у нее появилось свое жилье в Тюмени, поэтому право на компенсацию за аренду она утратила. Однако, как полагает следствие, она обманным путем продолжила ее брать. До октября 2014 года в сумме она получила 780 тысяч рублей.

В феврале прошлого года женщина уволилась с должности. Возбужденное уголовное дело расследовало региональное управление ФСБ. В ближайшее время его рассмотрят в суде.