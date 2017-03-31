На трассе под Ишимом столкнулись две "семерки", оба водителя погибли

Два человека погибли, восемь пострадали в четырех дорожных авариях, произошедших 30 марта в Тюменской области.

Трагедия произошла около 22 часов в Ишимском районе. На 22-м км автодороги Ишим - Казанское произошло столкновение двух "Жигулей" седьмой модели. По предварительным данным, водитель одной из "семерок" не справился с управлением. Его автомобиль выехал на полосу встречного движения. В результате аварии погибли оба водителя, молодые люди 19 и 27 лет. В ДТП также пострадали три пассажира: 24-летний мужчина получил перелом носа, у 20-летнего молодого человека перелом руки, у 20-летней девушки перелом ноги.

В девять часов утра на 8 км Салаирского тракта автомобиль Renault наехал на мачту уличного освещения. По предварительной информации, 28-летняя водитель иномарки выбрала скорость, не соответствующую дорожным и метеорологическим условиям. В момент аварии в автомобиле находился годовалый ребенок. Врачи диагностировали у мальчика черепно-мозговую травму. У 59-летней пассажирки и водителя Renault многочисленные ушибы, сообщает пресс-служба ГИБДД области.

В Тюмени в кармане остановочного комплекса на улице Широтной из-за несоблюдения очередности проезда столкнулись две "маршрутки". Перелом руки и ушибы получил 30-летний мужчина, пассажир одного из микроавтобусов. Обстоятельства происшествия устанавливаются.