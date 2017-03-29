Тюменский предприниматель скрыл от налоговой 50 миллионов

В Тюмени факт уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере выявили сотрудники регионального УЭБ и СК.

По предварительным данным, тюменский бизнесмен, действовавший как индивидуальный предприниматель, сдавал в аренду нежилые помещения. В 2014 и 2015 годах он предоставлял в налоговые органы заведомо недостоверную информацию и, таким образом, не уплачивал налог на добавленную стоимость. В областной бюджет не поступили порядка 52 миллионов рублей.

На предпринимателя завели уголовное дело, ему грозит до трех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба тюменской полиции.