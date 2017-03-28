Сводка ДТП: в центре Тюмени столкнулись три иномарки, есть пострадавшие

Шесть человек пострадали в четырех дорожных авариях, произошедших на дорогах Тюменской области в понедельник, 27 марта.

В Тюмени около полуночи на пересечении улиц Республики и Первомайской столкнулись автомобили Toyota Highlander, Toyota Land Cruiser Prado и KIA Rio. По предварительным данным, спровоцировал аварию 20-летний водитель Toyota Highlander, нарушивший очередность проезда. Водительский стаж молодого человека 2 года. От удара Highlander опрокинулся на бок, водитель автомобиля получил травмы головы и живота. 32-летнему водителю KIA повредило левый глаз осколком стекла, резаную рану лица получил 19-летний пассажир KIA. Водитель внедорожника Prado не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются.

Превышение скорости стало причиной двух аварий на федеральных трассах. На 529 км автодороги Тюмень – Ханты- Мансийск в Уватском районе съехал в кювет и перевернулся автомобиль KIA Rio. Травму головы и ушибы получила 40-летняя пассажирка иномарки, жительница Сургута.

На 113 км автодороги Тюмень – Омск в окрестностях Заводоуковска 20-летняя водитель LADA 15-й модели не справилась с управлением, автомобиль зацепил стоящую "Газель", съехал в кювет и перевернулся. Девушке повезло – она была пристегнута ремнем безопасности и получила только ушиб кисти руки.

В Тобольске в микрорайоне Левобережье мотоцикл "ИЖ Планета 5" сбил 59-летнюю женщину, которая получила черепно-мозговую травму и переломы. Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, 30-летний водитель мотоцикла, не имеющий прав, сел за руль в пьяным. Мотоцикл на учете в ГИБДД не состоит, световые приборы на нем неисправны и в момент аварии не работали.