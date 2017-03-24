Выживший в пьяном ДТП водитель проведет в колонии восемь лет

В Тюмени вынесли приговор 44-летнему Марату Байдалинову, по вине которого осенью прошлого года на Салаирском тракте произошла страшная авария с двумя жертвами.

Как мы сообщали ранее, 25 сентября в Казарово пьяная компания из трех человек на Mazda отправилась на ближайшую заправку. За рулем был Байдалинов, автомобиль принадлежал матери его сожительницы. На третьем километре Салаирского тракта нетрезвый мужчина пересек сплошную разметку и начал ехать по встречной, петляя из стороны в сторону. Водитель встречного автомобиля Honda снизил скорость и стал прижиматься к обочине, чтобы избежать аварии, но это не помогло. Mazda занесло, и машины столкнулись. Пассажир Mazda вылетел с заднего сиденья иномарки через ветровое стекло и упал на землю. От удара машины отбросило друг от друга, и Mazda задней частью кузова придавила лежавшего на дороге мужчину. Очевидцы подняли автомобиль и вызволили пострадавшего. Он умер в больнице спустя две недели. Приятель Байдалинова, сидевший спереди, погиб моментально. Его зажало в машине, поэтому пришлось разрезать автомобиль, чтобы достать тело. Водителю и пассажирке Honda был причинен вред здоровью средней тяжести.

Байдалинов получил восемь лет колонии общего режима, в пользу одной из вдов ему предстоит выплатить полмиллиона рублей. Как рассказали в областной прокуратуре, мужчина уже был лишен прав за пьяную езду в апреле 2016-го.