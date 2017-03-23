Сводка ДТП: в Тюмени разыскивают водителя, сбившего девушку на переходе

Семь человек получили травмы в пяти дорожных авариях, произошедших в Тюмени в четверг, 22 марта. На дорогах области ДТП с пострадавшими не зарегистрировано.

На пешеходном переходе на улице Республики, 181 в 23:00 под колеса неустановленного автомобиля попала 24-летняя девушка. У пострадавшей перелом бедра. Водитель с места аварии скрылся, ведется его розыск. Очевидцев происшествия и всех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту, ГИБДД просит обратиться в отделение по розыску полка ДПС по телефонам: 794-686, 794-589.

На улице 50 лет Октября столкнулись пять автомобилей: грузовой самосвал Mercedes, Renault, "ГАЗель", легковой Mercedes Е-класса и Opel. Причиной аварии стало несоблюдение дистанции. В результате происшествия ушибы получили 45-летний водитель Renault и 29-летний водитель легкового Mercedes.

На улице Домостроителей столкнулись самосвал Volvo и Lada Largus. Причиной ДТП стало несоблюдение дистанции. В результате происшествия 66-летний водитель Lada получил травму головы и ушибы.

На перекрестке улиц 50 лет ВЛКСМ и Тульской столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и Infiniti FX. Причиной аварии стало несоблюдение очередности проезда. В результате происшествия 25-летний водитель Infiniti получил травму головы и перелом костей стопы, у 54-летнего пассажира этого автомобиля травмы грудной клетки и колена, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.