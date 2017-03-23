Суд подтвердил существование антиконкурентного соглашения между Росгосстрахом и СТО

Дело об антиконкурентном соглашении между Росгосстрахом и оператором технического осмотра рассмотрено в Арбитражном суде Тюменской области. Суд подтвердил, что соглашение существовало - страховщик и индивидуальный предприниматель договорились о том, как захватить большую часть рынка и получить прибыль.

Как пояснили в пресс-службе УФАС по Тюменской области, по соглашению ПАО "Росгосстрах" должно было осуществлять информирование страхователей о проведении техосмотра своего автомобиля у ИП Понаморева Г.А. При обращении клиента за ОСАГО страховщик выдавал ему бланк договора на проведение технического осмотра и бланк договора на оказание услуг по контрольной диагностике аккумуляторной батареи транспортного средства.

Данные бланки договоров уже имели подпись и печать ИП Пономарева Г.А. Клиент должен был на месте оплатить предоставленные ему услуги ИП Понамаревым Г.А. Кроме того, при оформлении полиса ОСАГО клиенту выдавался пустой бланк диагностической карты, в котором был указан оператор технического осмотра ИП Пономарев Г.А. с его адресом.

Согласно закону об ОСАГО, страховщик может выдавать полис страхователю только после процедуры прохождения техосмотра при предъявлении диагностической карты. А страхователи по описанной схеме получали полис ОСАГО без фактического прохождения ТО. Также для получения полиса ОСАГО диагностика аккумуляторной батарее не требуется. Однако в материалах дела имелось обращение гражданина, которому ПАО "Росгосстрах" отказывало в выдаче полиса ОСАГО без проведения такой диагностики.

По соглашению оплата услуг Росгосстраху осуществлялась исходя из количества направленных клиентов в размере 30% от стоимости оказанных услуг СТО. Раз в квартал ИП предоставлял Росгосстраху акт выполненных работ, свидетельствующий о получении ООО "Росгосстрах" вознаграждения.

В 2014 году размер вознаграждения ООО "Росгосстрах" составил более 7 млн рублей, в 2015 году – более 11 млн рублей. Совокупный размер выручки ИП Пономарева Г.А., полученный в результате заключения договоров на проведение технического осмотра и диагностику аккумуляторной батареи по направлениям, выданным ООО "Росгосстрах", в 2014 году составил более 24 млн рублей, а в 2015 году увеличился до 36 млн рублей.

Как пояснил руководитель Тюменского УФАС России Игорь Веретенников, в ходе расследования был проведен анализ товарного рынка услуг техосмотра транспортных средств.

"Наш анализ показал, что в2013 году на исследуемом товарном рынке отсутствовали субъекты, оказывающие решающее влияние на рынок. В декабре 2013 года с выходом на него ИП Пономарева Г.А. ситуация кардинально поменялась. Заключив антиконкурентное соглашение с ПАО "Росгосстрах", ИП Пономарев Г.А. захватил крупный сегмент рынка. Его доля в 2014 году сразу достигла почти 40%, а в 2015 году ИП Пономарев Г.А. завоевал более 50%" - отметил Веретенников.

Тюменское УФАС России признало в действиях ПАО "Росгосстрах" и ИП Пономарева Г.А. нарушение ст. 11 закона "О защите конкуренции", выразившееся в заключении и реализации соглашения, которое приводит или может привести к ограничению конкуренции.

Нарушителям выдано предписание - расторгнуть антиконкурентное соглашение. ПАО "Росгосстрах" должно разместить на своем официальном сайте и на информационных стендах в своих офисах информацию о том, что пострадавшие лица вправе обратиться к ИП Пономареву Г.А. с просьбой вернуть денежные средства за фактически не оказанные услуги.