Тюменская финансистка-аферистка обогатилась на 88 миллионов

В Тюмени за мошенничество в особо крупном размере перед судом предстанет 33-летняя Ольга Коревицкая. За несколько лет женщина похитила крупные суммы денег у двадцати пяти жителей Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга, Югры, Томской и Московской областей.

Коревицкая имела высшее образование в области рынка ценных бумаг и биржевого дела и работала в брокерской фирме "Унисон Капитал". В ее окружении были состоятельные люди. По версии следствия, женщина стала предлагать своим знакомым давать ей деньги в долг под проценты — от пяти до десяти процентов ежемесячно. Договоры с ней заключались как с физическим лицом. Первое время Коревицкая исправно отдавала деньги с процентами. Доверившиеся ей люди стали одалживать женщине еще более внушительные суммы, но назад их они не получили. Таким способом Коревицкой удалось украсть 53 миллиона рублей.

Хищением денег она занималась и в брокерской фирме, в которой работала. Она влегкую забрала себе 10,7 миллионов рублей одного из клиентов "Унисон Капитала", которые ей нужно было внести в кассу. Также она продала акции нефтяной компании семейной пары, а вырученные 24,8 миллиона вывела в адрес третьих лиц и забрала себе.

По оценкам областной прокуратуры, всего с 2010 по 2014 год она похитила 88,8 миллионов рублей.

В январе 2015 года мошенницу уволили с работы, а с августа 2016-го она заключена под стражу. Сегодня материалы уголовного дела передали в суд.