Сотрудники тюменской фирмы больше полугода работали бесплатно

15:20 22 марта 2017
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pixabay.com

В Тюмени 48 работников ООО "ТСМ-Транслогистик" в течение восьми месяцев не получали зарплату. Следственный комитет по Тюменской области возбудил уголовное дело по статье 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации).

"По версии следствия, неустановленное лицо из числа руководства "ТСМ-Транслогистик", руководствуясь иной личной заинтересованностью, с апреля по ноябрь 2016 года не выплачивало заработную плату сотрудникам предприятия. В общей сумме это более 3 миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается", — сообщается на сайте ведомства.

Теги: заработная плата , уголовное дело , трудовые отношения
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