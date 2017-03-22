Сотрудники тюменской фирмы больше полугода работали бесплатно

В Тюмени 48 работников ООО "ТСМ-Транслогистик" в течение восьми месяцев не получали зарплату. Следственный комитет по Тюменской области возбудил уголовное дело по статье 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации).

"По версии следствия, неустановленное лицо из числа руководства "ТСМ-Транслогистик", руководствуясь иной личной заинтересованностью, с апреля по ноябрь 2016 года не выплачивало заработную плату сотрудникам предприятия. В общей сумме это более 3 миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается", — сообщается на сайте ведомства.