Сводка ДТП: водитель маршрутки сбил пожилую тюменку на пешеходном переходе

Шесть человек пострадали в трех дорожных авариях, произошедших в Тюменской области во вторник, 21 марта.

В Тюмени на улице Котовского на нерегулируемом пешеходном переходе под колеса маршрутного такси "Газель" попала 68-летняя женщина, переходившая дорогу. У пострадавшей травма головы и ушиб предплечья.

На улице Чернышевского столкнулись два автомобиля Renault Megane и Renault Duster. По предварительным данным, 18-летний водитель Renault Megane превысил скорость и, потеряв контроль над движением, выехал на встречную полосу. В результате аварии молодой человек получил черепно-мозговую травму, а его 19-летний пассажир – ушиб грудины. У 54-летних водителя и пассажирки Renault Duster - травмы головы, грудной клетки, переломы позвоночника, ребер. Начинающий водитель Renault Megane, спровоцировавший ДТП, менее, чем за год водительского стажа, 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

В Ялуторовске на улице Свободы столкнулись LADA 10-й модели и Hyundai Getz. По предварительным данным, спровоцировал аварию, нарушив правила перестроения, 37-летний водитель LADA, находившийся в состоянии опьянения. Ушиб плеча получила 62-летняя водитель иномарки.