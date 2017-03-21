В Тюмени клиент задушил обокравшую его проститутку

27-летнего жителя Курганской области обвиняют в убийстве тюменки, оказывавшей интимные услуги за деньги.

В октябре–декабре 2015 года курганец был проездом в Тюмени. Однажды, будучи нетрезвым, он пригласил в свой гостиничный номер 44-летнюю женщину, которая согласилась на секс за деньги. По воспоминаниям молодого человека, он расплатился с ней, проводил из номера и уснул. На утро оказалось, что у него пропало 80 тысяч рублей. В краже он заподозрил тюменку.

По версии регионального СК, в ночь с 23 на 24 января этого года курганец, который снова приехал в Тюмень, в интернете договорился с этой же женщиной о встрече под предлогом получения интимных услуг за деньги. В квартире дома на улице Беляева он потребовал от нее вернуть деньги, которые она похитила у него больше года назад. Женщина отказалась. Тогда курганец набросился на нее и начал душить — сначала руками, а после проводом от светильника — до тех пор, пока она не перестала подавать признаки жизни.

Сейчас уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.