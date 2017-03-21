Руководительница тюменской фирмы за несколько лет скрыла от налоговой 24 миллиона рублей

В Тюмени уголовные дела завели на директора ООО "Бауцентр". Как сообщает СК по Тюменской области, женщина подозревается по статьям 199.1 (неисполнение обязанностей налогового агента) и 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, с 2012 по 2014 годы она прописывала в налоговых декларациях липовые сведения о выдуманных финансово-хозяйственных взаимоотношениях компании с контрагентами, при этом занижая налоговую базу по налогам на прибыль и на добавленную стоимость. В итоге в государственную казну не поступило 19 миллионов рублей. С 2014 по 2015 годы женщина, являвшаяся налоговым агентом, не перечислила в бюджет 5 миллионов рублей удержанных налогов на доходы физических лиц.

Крупная недостача раскрылась после выездной проверки тюменской налоговой службы и по результатам оперативно-розыскной деятельности регионального УЭБ.

Расследование уголовного дела продолжается.