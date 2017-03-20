В Тюменской области больная бешенством собака искусала хозяйку

Случай заболевания домашнего животного бешенством зарегистрировали в Ишиме.
Накануне медицинская помощь понадобилась жительнице улицы Приозерной. Женщине пришлось пройти курс лечения, после того как ее укусила собственная собака. Вскоре после этого животное погибло. В лаборатории подтвердилось, что пес был болен бешенством, которым заразился после контакта с диким животным.
"Очаг содержания домашнего животного установлен и продезинфицирован. В квартале улиц Центральной, Магистральной и Приозерной города Ишима установлен карантин. В карантинной зоне ведется подворный обход жителей домов, расположенных в квартале указанных улиц. Людям вручают памятки с правилами действия на период карантина. Параллельно ведется вакцинация домашних животных. Привито три головы крупного рогатого скота, порядка двадцати кошек и собак. Начался отлов безнадзорных животных и их размещение в приют", — рассказали в местном межрайонном центре ветеринарии.
Как сообщает городская администрация, КГУ ТО "Служба охраны животного мира" поручили провести мероприятия по снижению численности диких животных в угрожаемой зоне.
Всех ишимцев вне зависимости от места проживания просят провакцинировать своих домашних питомцев. Поставить бесплатную вакцину или сообщить о случаях внезапного падежа, заболевания или неадекватного поведения животных можно в центре ветеринарии (ул. Бригадная, 165), тел.: 7-15-88, 7-55-91, 7-36-62.
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