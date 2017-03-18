В Югре будут судить полицейского, мучившего задержанных электрошокером

Прокуратура Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника сургутского УМВД. Помощника оперативного дежурного второго городского отдела полиции обвиняют в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия и специальных средств (статья 286 УК РФ).

Следствие установило, что с 9 по 10 августа прошлого года находившийся при исполнении должностных обязанностей полицейский зашел в камеру для административно-задержанных и без предусмотренных законом оснований избил четырех человек.

"Он нанес гражданам множественные удары руками и ногами по различным частям тела, а также применил электрошоковое устройство. В результате его незаконных действий потерпевшим были причинены телесные повреждения различной степени тяжести", — сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

Прокуратура направила уголовное дело в суд.