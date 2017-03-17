Подпалившему Благовещенский собор мужчине вынесли приговор

К пяти годам колонии строгого режима Ленинский районный суд Тюмени приговорил 26-летнего Григория Пахтышева. Напомним, мужчина проходил обвиняемым по делу о пожаре в Благовещенском соборе, случившемся прошлым летом. Пахтышева признали виновным по статье 168 (уничтожение и повреждение имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с огнем) и статье 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в помещение).

Утром 1 июня пьяный мужчина по строительной конструкции пробрался в храм через окно на втором этаже. Спустившись вниз, он зажег свечу и нечаянно уронил ее на ткань на постаменте алтаря. Произошло возгорание, которое Григорий потушить не сумел. Тогда он решил ретироваться, прихватив из ящиков для пожертвований 27 тысяч рублей. На выходе ему попался охранник, которого молодой человек ударил кирпичом по голове. Далеко убежать от места преступления мужчине не удалось — его задержали подъехавшие полицейские.

Как сообщает областная прокуратура, возгоранием храму был причинен крупный ущерб. Стоимость восстановительного ремонта составляет больше двух миллионов рублей. Огнем было уничтожено и церковное имущество, стоимость которого оценили почти в миллион. Суд обязал Пахтышева выплатить три миллиона рублей в пользу прихода храма в счет возмещения ущерба.