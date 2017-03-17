Тюменцу, покупавшему наркотики вместе с подростком, предъявили статью

В Тюмени на приобретении и хранении наркотиков попался 21-летний молодой человек. Помимо обвинения по соответствующей статье УК, ему вменяют вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (статья 150 УК РФ).

Как сообщает региональный СК, 4 февраля в подъезде на улице Магаданской, 5 парень со знакомой несовершеннолетней девушкой приобрели наркотики: девушка заказала вещество через мессенджер в своем телефоне, а молодой человек заплатил за него по своему мобильному. Наркотики они забрали и хранили до тех пор, пока их не задержала полиция.

Сейчас СК продолжает следственные действия.