Дальнобойщикам рассказали об опасных участках на тюменских трассах

Транзитные водители поддержали социальную акцию тюменской Госавтоинспекции #ТрассыбезДТП и обещали предупредить своих коллег об опасных участках дорог по гражданскому радиоканалу.

Инспекторы полка ДПС ГИБДД на границе Тюменской области рассказали въезжающим в регион водителям об особо аварийных местах федеральных дорог Тюмень–Омск и Тюмень–Ханты-Мансийск, через которые им предстоит проехать, объяснили особенности различных участков, дали рекомендации по планированию режима труда и отдыха.