Дальнобойщикам рассказали об опасных участках на тюменских трассах

09:15 15 марта 2017
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Транзитные водители поддержали социальную акцию тюменской Госавтоинспекции #ТрассыбезДТП и обещали предупредить своих коллег об опасных участках дорог по гражданскому радиоканалу. 

Инспекторы полка ДПС ГИБДД на границе Тюменской области рассказали въезжающим в регион водителям об особо аварийных местах федеральных дорог Тюмень–Омск и Тюмень–Ханты-Мансийск, через которые им предстоит проехать, объяснили особенности различных участков, дали рекомендации по планированию режима труда и отдыха.

Теги: водители , федеральная трасса , ГИБДД , безопасность дорожного движения
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