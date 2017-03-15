Дальнобойщикам рассказали об опасных участках на тюменских трассах

Транзитные водители поддержали социальную акцию тюменской Госавтоинспекции #ТрассыбезДТП и обещали предупредить своих коллег об опасных участках дорог по гражданскому радиоканалу.
Инспекторы полка ДПС ГИБДД на границе Тюменской области рассказали въезжающим в регион водителям об особо аварийных местах федеральных дорог Тюмень–Омск и Тюмень–Ханты-Мансийск, через которые им предстоит проехать, объяснили особенности различных участков, дали рекомендации по планированию режима труда и отдыха.
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