В Югре разыкивают 40-летнего мужчину с крабом на ноге

Владимир Неронский ушел из поселка Верхнеказымский в неизвестном направлении в июне прошлого года. С тех пор о его месте нахождения ничего неизвестно. По факту исчезновения следователи Березовского отдела СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу возбудили уголовное дело по признакам убийства.

Рост мужчины составляет 180 см, телосложение среднее, волосы короткие русые. Особые приметы - на правой кисти татуировка в виде надписи с указанием группы крови, на внешней стороне правой ступни татуировка в виде краба, сообщает пресс-служба ведомства.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении Владимира Неронского, либо обстоятельствах его исчезновения, возможно имеющих значение для следствия, следователи просят позвонить по телефонам в г. Белоярский 8 (34670) 2-53-43, 2-53-41, 51-002.

Фото с сайта следственного управления СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.