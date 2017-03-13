На тюменку завели уголовное дело за избиение автоинспектора

В Тюмени 32-летнюю местную жительницу подозревают в применении насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ).

Инцидент произошел 8 марта в ночное время. Инспектор ДПС остановил женщину для проверки документов. По внешним признакам полицейский определил, что она пьяна, и пригласил в патрульный автомобиль, чтобы составить административный протокол. По версии следствия, в ответ тюменка начала вести себя агрессивно. Когда инспектор попытался утихомирить женщину, она несколько раз ударила его по лицу и повредила служебную машину.

Как отмечают в региональном СК, по предъявленной статье тюменке грозит крупный штраф, арест до шести месяцев, принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.