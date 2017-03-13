Сводка ДТП: пешеход получил многочисленные травмы под колесами "Запорожца"

Шесть человек получили травмы в 4-х дорожных авариях, произошедших в Тюменской области в минувшие выходные, 11-12 марта.

В субботу на 319-м километре федеральной автодороги Екатеринбург–Тюмень в окрестностях областного центра автомобиль "ЗАЗ Шанс" сбил 27-летнего мужчину. По предварительным данным, ДТП произошло вне пешеходного перехода. У мужчины множественные травмы, в том числе черепно-мозговая, переломы основания черепа и голени, травмы живота и грудной клетки, сообщает областная Госавтоинспекция.

в Ишиме на пересечении улиц Карла Маркса и Рокоссовского столкнулись "Лада" 12-й и "Жигули" 7-й модели. По предварительным данным, водитель "12-й" выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате аварии тяжелую травму – перелом бедра со смещением, получила пассажирка "Жигулей".

В областном центре на улице Федюнинского напротив торгового центра "Остров" столкнулись "Лада" 9-й модели и кроссовер "Хендэ" с последующим наездом "Лады" на бетонный блок. По предварительным данным, причиной ДТП стало превышение безопасной скорости движения и несоблюдение интервала дистанции 21-летним водителем "Лады", который сел за руль в состоянии опьянения. В автомобиле с ним находились двое его сверстников – пассажиров. В результате аварии один из пассажиров "Лады" получил ушибы позвоночника и ключицы, у водителя и второго пассажира травмы лица и грудной клетки.

За субботу и воскресенье автоинспекторы отстранили от управления транспортом 49 нетрезвых водителей, пять из них - повторно.