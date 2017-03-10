Строительная фирма обманула клиентов на семь миллионов

13:40 10 марта 2017
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pixabay.com

В Тюмени перед судом предстанет бывший генеральный директор ООО "Русский дом". 50-летнего Станислава Быченкова обвиняют в крупном мошенничестве с использованием служебного положения.

Как сообщает областная прокуратура, в 2011–2013 годах  мужчина обманул семерых клиентов. Кто-то обращался в "Русский дом", чтобы построить себе дом, дачу или баню, кто-то заказывал брусья. Быченков заключил с ними договоры, но обязательства по постройке и поставке строительного материала в полном объеме не выполнил. Общий размер ущерба составил семь миллионов рублей.

В марте прошлого года "Русский дом" исключили из единого государственного реестра юридических лиц как фактически прекративший деятельность.

В ближайшее время дело рассмотрит Калининский районный суд. Быченкову грозит до десяти лет лишения свободы.

Теги: строительство , уголовное дело , мошенничество
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