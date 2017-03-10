362 жителя Тюменской области умерли в прошлом году от отравлений

Ведущее место в структуре причин смерти занимают отравления спиртосодержащей продукцией.

В 2016 году в Тюменской области зарегистрировано 2 297 случаев острых отравлений химической этиологии. Ведущее место занимают отравления разъедающими веществами, уксусной эссенцией, окисью углерода, другими газами и парами, не уточненными веществами. На втором месте - отравления лекарственными препаратами, на третьем – спиртосодержащей продукцией, затем - наркотическими веществами. Оставшаяся доля приходится на пищевые отравления грибами, ядовитыми растениями и так далее.

В более чем 60% случаев отравления регистрируются среди мужчин, особенно их преобладание выражено в группе отравлений наркотическими препаратами и спиртосодержащей продукцией.

Почти 80% отравлений регистрируется среди населения старше 18 лет, в первую очередь безработного. Из числа детей (0-14 лет) половина пострадали из-за употребления лекарственных препаратов и по недосмотру родителей. Достаточно часто регистрируются и случаи отравления разъедающими веществами, моющими средствами, жидкостью для розжига (нефтепродуктами).

В структуре обстоятельств острых отравлений в быту в 2016 году преобладали случайные отравления, в результате ошибочного приема, самолечения, отравления угарным газом при пожарах, непереносимости или побочного действия химических веществ и др., сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Ежегодно в третью неделю марта медицинская общественность проводит Международную неделю профилактики отравлений. Тюменская область традиционно присоединяется к акции с целью повышения информированности населения о проблеме и мерах профилактики.