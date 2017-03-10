Тюменец с инсультом въехал в четыре машины на больничной паркове

09:45 10 марта 2017
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На парковке у Областной клинической больницы в Патрушева 9 марта кроссовер Ford Escape въехал в стоящие Toyota Avensis, Skoda Octavia и Chevrolet Lacetti. По предварительным данным, у 45-летнего водителя Ford`а за рулем случился инсульт. В результате ДТП он получил еще и сотрясение мозга, брагида скорой помощи доставила пострадавшего в больницу.

Всего за минувший день в Тюменской области в трех дорожных авариях травмы получили три человека, сообщает областная Госавтоинспекция.

Днем на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Мельникайте у пересечения с улицой Промышленной автомобиль "УАЗ Патриот" сбил 32-летнего пешехода. Мужчина получил ушибы локтя, бедра и плеча.

На 103-м километре автодороги Ялуторовск – Ярково автомобиль "Ивеко" сбил 29-летнюю женщину. ДТП произошло вне пешеходного перехода. У пострадавшей черепно-мозговая травма.

 

 

 

Теги: сводка , ДТП
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