В тюменском аэропорту сожгли орехи и груши

10:35 09 марта 2017
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cdn.pixabay.com
| Фото: cdn.pixabay.com

В Тюмени при досмотре багажа и ручной клади пассажиров международных рейсов инспекторы Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО выявили пять случаев нарушения подкарантинного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, гости из Таджикистана пытались провезти на территорию Российской Федерации более шести килограммов грецких орехов, сушеных абрикосов и груш. Ввоз подкарантинной продукции растительного происхождения в ручной клади и багаже также запрещен с территории Азербайджана и Узбекистана.

Вся продукция изъята и уничтожена в спецпечи аэропорта. Нарушители привлечены к административной ответственности.

Теги: аэропорт , карантин , Россельхознадзор
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