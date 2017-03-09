В тюменском аэропорту сожгли орехи и груши

В Тюмени при досмотре багажа и ручной клади пассажиров международных рейсов инспекторы Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО выявили пять случаев нарушения подкарантинного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, гости из Таджикистана пытались провезти на территорию Российской Федерации более шести килограммов грецких орехов, сушеных абрикосов и груш. Ввоз подкарантинной продукции растительного происхождения в ручной клади и багаже также запрещен с территории Азербайджана и Узбекистана.

Вся продукция изъята и уничтожена в спецпечи аэропорта. Нарушители привлечены к административной ответственности.