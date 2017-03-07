Тюменцы могут сообщить информацию о преступлениях по телефону доверия ФСБ

Сотрудники Регионального управления ФСБ России по Тюменской области в любое время суток готовы принять информацию о совершенных или готовящихся преступлениях, относящихся к компетенции органов безопасности, по телефону доверия в Тюмени (3452) 46-89-45.

Гражданам, оказывающим содействие органам безопасности в борьбе с терроризмом, организованной преступностью, коррупцией, деятельностью иностранных спецслужб и другими преступлениями, гарантируется анонимность и конфиденциальность.

Телефон доверия РУФСБ работает ежедневно и круглосуточно, без перерывов и выходных.

Необходимые документальные материалы можно передать по факсу (3452) 29-26-28, по электронной почте на официальный электронный адрес rufsb@tmn.ru или при личной встрече с представителем РУФСБ.

Отметим, что согласно уголовному кодексу РФ лицо, совершившее преступления, предусмотренные статьями 275 ("Государственная измена"), 276 ("Шпионаж") и рядом других, освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольным и своевременным сообщением органам власти способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам Российской Федерации и если в его действиях не содержится иного состава преступления.