Директор строительной фирмы скрыл от налоговой 12 миллионов

В Ишиме перед судом предстанет 44-летний местный предприниматель Василий Дрозд. Бывшего генерального директора строительной компании "Империал" обвиняют в том, что он уклонялся от уплаты налогов и не выплачивал зарплату некоторым сотрудникам.

В 2011–2013 годах он наладил липовый документооборот в трех организациях, в которых был руководителем, и в одной подставной фирме. В налоговые декларации заносились ложные сведения о покупке песка, цемента, щебня и оплате работ подконтрольных фирм, чтобы создать видимость крупных расходов, которые не давали компании выйти на прибыль. Таким образом предприниматель уклонился от уплаты налогов на прибыль и НДС на 11 миллионов рублей. Как физическое лицо он оказался должен миллион по налогу на доходы физических лиц.

Нарушения выявили в ходе выездной налоговой проверки. Также гендиректору предъявлены обвинения в невыплате зарплаты трем работникам на общую сумму свыше 100 тысяч рублей, сообщает областная прокуратура.