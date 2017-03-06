В Тюмени судят предпринимателя за попытку подкупа сотрудника банка

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Ямала Артема Гордиенко.

По версии следствия, в 2015 году в Ноябрьске мужчина от имени компании "Запсибсервис", генеральным директором которой он был, получил в тюменском филиале "Запсибкомбанка" платежный терминал для производства операций по своему банковскому счету и переправил его в Барселону для использования неустановленными лицами для расчетов за границей.

За это на счет "Запсибсервиса" они перечислили почти 9 миллионов рублей. В связи с подозрением на отмывание денег "Запсибкомбанк" приостановил операции по платежному терминалу. Поступившие средства в "Запсибсервисе" снять не смогли.

Чтобы не потерять доход, генеральный директор со своим сообщником решили подкупить одного из работников банка. За услугу ему пообещали выплачивать по 250 тысяч рублей каждую неделю. Банковский служащий сообщил об этом в региональное управление ФСБ. Через некоторое время сумму предлагаемых выплат увеличили до 400 тысяч рублей, после чего противоправные действия руководителя ООО "Запсибсервис" и его сообщника пресекла ФСБ.

В январе этого года фирму оштрафовали на полмиллиона за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Сейчас Гордиенко обвиняется в приготовлении к коммерческому подкупу и неправомерному обороту средств платежей, его сообщник находится в розыске.