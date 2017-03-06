В Тобольске работница почты спугнула грабителя

Накануне в Тобольске полицейские задержали молодого человека, попытавшегося ограбить одно из почтовых отделений города.

Мужчина зашел на почту перед самым закрытием, когда посетителей уже не осталось. Угрожая ножом, он стал требовать деньги у работницы отделения. Женщина сказала, что сходит за крупной суммой из сейфа в служебное помещение. С собой она унесла наличные из кассы. Закрыв за собой дверь, она позвонила в полицию и рассказала о случившемся. Услышав ее разговор, грабитель скрылся, ничего не взяв.

Женщина описала нападавшего приехавшим полицейским, после чего мужчину задержали спустя десять минут на соседней улице. Выброшенный нож нашли недалеко от отделения связи. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщают в пресс-службе регионального филиала Почты России, руководство местного почтамта намерено поощрить отважную работницу.