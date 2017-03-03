Ишимского судебного пристава обвиняют в подлоге

В Ишиме местный следственный отдел закончил расследование уголовного дела в отношении одного из районных судебных приставов-исполнителей. Его обвиняют по статье 292 УК РФ (служебный подлог).

В ноябре 2015 года сотрудник УФССП выносил постановления об окончании и возвращении исполнительного документа взыскателю, прописывая в них ложные сведения. В документах он указывал, что у должников, у которых надо было изъять имущество, нечего забрать. В ходе расследования выяснилось, что у граждан подходящие для этого вещи на тот момент были. Как полагает следствие, липовые документы пристав оформлял, чтобы улучшить показатели работы.

Сейчас дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, сообщает региональный СК.