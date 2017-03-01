В Тобольском районе завели уголовное дело на хозяина кустарной автозаправки

21-летнего молодого человека обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Заправочную станцию в автомобиле "Газель" он оборудовал в Тобольском районе на 261-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Деятельность молодого человека пресекли в сентябре прошлого года. Согласно заключению эксперта, используемое им оборудование не отвечало требованиям пожарной безопасности — все могло обернуться пожаром.
Районная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в суд. Мужчине грозит крупный штраф, ограничение или лишение свободы до двух лет либо обязательные или принудительные работы.
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