Сводка ДТП: в аварии вблизи Тобольска погиб тюменец и пострадали двое детей

Два человека погибли, шестеро пострадали в дорожных авариях, произошедших 26 февраля на дорогах Тюменской области.

На 237 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск Lexus выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet. Как сообщает пресс-служба ГИБДД, 34-летняя водитель Lexus получила травму ноги. Сопровождавшие ее дети тоже пострадали: у пятилетней девочки, которая перевозилась с помощью бустера, перелом седалищных костей, у трехлетней, находившейся в автокресле, - ушиб. 26-летний водитель Chevrolet, житель Тюмени, от полученных травм скончался в тобольской больнице.

На 18 км автодороги Ялуторовск-Шадринск столкнулись Peugeot и Renault. По предварительным данным, водитель Peugeot, 37-летняя жительница Нефтеюганска, выехала на встречную полосу. В результате аварии 38-летний водитель Renault, житель Заводоуковска, скончался на месте ДТП. Водитель и 42-летний пассажир второго автомобиля получили травмы головы, переломы и ссадины.

В поселке Богандинский под колеса автомобиля LADA на пешеходном переходе попала 58-летняя женщина. За рулем находился 24-летний нетрезвый местный житель, права управления транспортом он не имеет. Пострадавшая доставлена в больницу с травмами головы, лица и переломом колена.