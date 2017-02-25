Психологи подсказали тюменским студентам путь к успеху

Психологи отдела профориентации Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района провели занятие для студентов педагогического колледжа на площадке проекта "Job-кафе" в рамках подготовки к чемпионату "Молодые профессионалы". Встреча была посвящена теме успешной реализации на профессиональном поприще.

Специалисты рассказывали, как выгодно себя преподнести, стать востребованным и интересным для работодателя. Психологи посоветовали подходить к поиску работы не менее ответственно, чем к выполнению ежедневных рабочих обязанностей, а также раскрыли секреты составления резюме, самопрезентации и правильного собеседования, пишет газета "AиФ в Зaпадной Cибири".

"Чемпионат "Молодые профессионалы" дает прекрасную возможность студенту заявить о себе перед работодателем как о человеке, который стремиться самосовершенствоваться и побеждать. Участвуйте в олимпиадах, соревнованиях и чемпионатах, ведь одно из важнейших жизненных качеств – активность в достижении целей", - поделился своим мнением гость мероприятия, эксперт компетенции "Агроэкология" Малышкин Николай Георгиевич.