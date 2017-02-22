В Тюмени полицейского-наркоторговца приговорили к 13 годам колонии

Приговор Ленинского районного суда Тюмени в отношении бывшего майора полиции Евгения Кучулова, организовавшего сбыт наркотических средств, вступил в силу. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.

Суд также лишил Кучулова на 10 лет права занимать должности рядового и начальственного состава в органах внутренних дел Российской Федерации.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники РУФСБ России по Тюменской области установили, что оперуполномоченный по особо важным делам управления уголовного розыска областного УМВД России майор полиции Евгений Кучулов в целях личного обогащения и повышения результатов служебной деятельности, шантажируя наркозависимых и угрожая им привлечением к уголовной ответственности, организовал сбыт наркотиков.

Кроме того, оперативник хранил в гараже крупную партию наркотиков для их дальнейшей реализации. Однако преступный умысел Кучулова не был доведен до конца по независящим от него обстоятельствам. В июне 2015 года сотрудник полиции был задержан, а обнаруженные в гараже наркотики изъяты.

В ходе следственных действий, осуществленных сотрудниками Следственного управления Следственного Комитета России по Тюменской области, причастность уже бывшего полицейского к незаконной торговле наркотиками и их хранению была полностью доказана.