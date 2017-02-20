Под Тюменью спасли улетевшего в овраг пенсионера

В минувшую субботу поздним вечером спасательная операция по поиску 77-летнего мужчины развернулась в районе озера Андреевского.
Родственники потерявшегося в лесу пенсионера сообщили спасателям, что днем он отправился покататься на снегоходе. В восьмом часу вечера мужчина позвонил им и рассказал, что опрокинулся на своей технике в овраг.
Сотрудники региональной службы экстренного реагирования и пожарные искали любителя экстремального отдыха несколько часов. Найденного мужчину отогрели в охотничьем домике, после чего отвезли домой. Перевернувшийся "Буран" с места происшествия эвакуировали, сообщает ТОСЭР.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru