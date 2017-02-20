Под Тюменью спасли улетевшего в овраг пенсионера

15:15 20 февраля 2017
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pixabay.com

В минувшую субботу поздним вечером спасательная операция по поиску 77-летнего мужчины развернулась в районе озера Андреевского.

Родственники потерявшегося в лесу пенсионера сообщили спасателям, что днем он отправился покататься на снегоходе. В восьмом часу вечера мужчина позвонил им и рассказал, что опрокинулся на своей технике в овраг. 

Сотрудники региональной службы экстренного реагирования и пожарные искали любителя экстремального отдыха несколько часов. Найденного мужчину отогрели в охотничьем домике, после чего отвезли домой. Перевернувшийся "Буран" с места происшествия эвакуировали, сообщает ТОСЭР.

Теги: снегоход , спасатели , поиски
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