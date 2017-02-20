Работника водопроводной сети обвинили в пожаре

14:54 20 февраля 2017
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В Ялуторовске причиной пожара, жертвой которого стала 34-летняя местная жительница, назвали несоблюдение правил безопасности мастером участка предприятия "Городские водопроводно-канализационные сети".

Напомним, трагедия случилась в октябре прошлого года в частном доме на улице Чкалова. В тот день сотрудники организации прокладывали к дому канализационную сеть. Во время работ произошла огненная вспышка газовоздушной смеси из-за утечки газа из поврежденной газовой трубы, которая обернулась возгоранием. Находившаяся в этот момент в квартире женщина получила многочисленные ожоги. Спасти ее не удалось, она скончалась в больнице.

Мастер участка предприятия обвиняется по части 2 статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Дело направили прокурору для утверждения обвинительного заключения, после чего его рассмотрит суд, сообщают в региональном СК.

Теги: пожар , гибель человека , уголовное дело
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