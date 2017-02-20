Тюменские медики приняли роды в машине скорой помощи

В воскресенье, 19 февраля, фельдшеры приняли стремительные роды у 26-летней жительницы Тюмени в машине скорой помощи. Роды прошли без осложнений, на свет появилась здоровая доношенная девочка весом три килограмма. Сейчас мама и ребенок находятся в удовлетворительном состоянии в родильном доме № 2.

В пресс-службе областного департамента здравоохранения отметили, что с начала 2017 года тюменские медики скорой помощи приняли уже девять стремительных родов на дому либо по пути в роддом. Родилось восемь мальчиков и одна девочка.

Всего за минувшие выходные врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 469 жителям областной столицы и Тюменского района. В стационары доставлены 608 пациентов. 487 вызовов передано в службы неотложной помощи поликлиник и областной больницы № 19.