Сводка ДТП: в Тобольске из-за пьяного водителя столкнулись пять машин

Тринадцать человек, в том числе один ребенок, пострадали в семи дорожных авариях, произошедших в Тюменской области в четверг, 16 февраля.

В Тобольске на ул. Юбилейной 57-летний пьяный водитель спровоцировал ДТП с участием пяти автомобилей. По предварительным данным, водитель Toyota Land Cruiser Prado нарушил правила перестроения. В результате иномарка столкнулась с автомобилями Chevrolet Lanos и Chevrolet Lacetti. После удара Chevrolet Lanos столкнулся с автомобилем SsangYong Kyron, а тот столкнулся с Nissan Almera. В аварии пострадали водитель и пассажир Chevrolet Lanos. Врачи диагностировали у них ушибы.

В Тобольске на кольцевой развязке улиц 5-й Северной и Ремезова, где столкнулись два маршрутных автобуса ЛИАЗ. По предварительным данным, водитель автобуса маршрута №6 ошибся с выбором дистанции и скоростного режима. В аварии пострадали пять пассажиров второго автобуса, в том числе 11-летний мальчик, у ребенка травма носа, у четверых взрослых пассажиров - ушибы и ссадины.

В Тюмени на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Одесской автомобиль Ford сбил 41-летнюю женщину. У пострадавшей перелом ноги и ушибы. 35-летний водитель иномарки находился в нетрезвом состоянии. Автоинспекторам мужчина рассказал, что всю ночь употреблял горячительные напитки, а днем решил навестить тещу, лежащую в больнице.

На улице Барнаульской столкнулись автомобили Chevrolet и Toyota. По предварительным данным, водитель Chevrolet нарушил правила очередности проезда. У 38-летнего водителя Chevrolet ушибы, у 29-летнего водителя Toyota подозрение на перелом ребер, сообщили в пресс-службе ГИБДД области.