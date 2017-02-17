Жительница Тюменской области предстанет перед судом за смертельное ДТП

44-летнюю жительницу Абатского района обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности гибель человека (часть 3 статья 264 УК РФ).

Смертельное ДТП произошло 8 декабря прошлого года. В тот день женщина со своим сожителем на автомобиле Kia поехали в райцентр из села Конево. На 367-м километре трассы Тюмень — Омск она обогнала снегоуборочный автомобиль, а когда попыталась вернуться на свою полосу, автомобиль занесло. Его выкинуло на встречку, где он столкнулся с грузовиком. От удара Kia улетела в кювет. Находившийся на переднем пассажирском сидении иномарки мужчина получил тяжкий вред здоровью и на следующий день умер в больнице. Женщина получила травмы средней степени тяжести.

Как сообщает областная прокуратура, материалы дела направлены в районный суд, где рассмотрят детали происшествия. Женщине грозят принудительные работы на срок до 4 лет либо лишение свободы на срок до 5 лет.